Erzurum'da bisikletçiler doğayla iç içe yaklaşık 40 kilometre pedal çevirdi

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme'in beşinci gününde gerçekleştirilen bisiklet yarışında 50 sporcu, yaklaşık 40 kilometrelik parkurda mücadele etti.



İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.



Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı etkinlikte yarışmacılar, farklı branşlarda mücadele ediyor.



Organizasyonun beşinci günündeki bisiklet yarışı, Hınıs ilçe merkezinden başlayıp Karaçoban ilçe merkezinde sona erdi. Yaklaşık 40 kilometrelik parkur boyunca pedal çeviren sporcular, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde yarıştı.



Güzergah üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar ve çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları karşıladı.



Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, basın mensuplarına, etkinliğin ilçenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.



Farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla yarışın sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade eden Selimoğlu, bu tür organizasyonların gelecek yıllarda da devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.



Selimoğlu, organizasyon için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vali Aydın Baruş ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübüne teşekkür etti.











- "Doğa muhteşemdi, bisiklet sürmek büyüleyiciydi"



Yarışta birinciliği elde eden Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mustafa Akın, parkuru 1 saat 20 dakikada tamamladığını belirtti.



Yarışın oldukça tempolu geçtiğini dile getiren Akın, son 10 kilometrede yaptığı atakla liderliği ele geçirdiğini anlattı.



Parkurun zorluğuna rağmen doğal güzelliklerden etkilendiğini ifade eden Akın, "Doğa muhteşemdi, bisiklet sürmek büyüleyiciydi. Yorucu ama güzel bir yarış oldu." ifadelerini kullandı.

