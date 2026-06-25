Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da bisikletçiler doğayla iç içe yaklaşık 40 kilometre pedal çevirdi

        Erzurum'da bisikletçiler doğayla iç içe yaklaşık 40 kilometre pedal çevirdi

        Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme'in beşinci gününde gerçekleştirilen bisiklet yarışında 50 sporcu, yaklaşık 40 kilometrelik parkurda mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Erzurum'da bisikletçiler doğayla iç içe yaklaşık 40 kilometre pedal çevirdi

        Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme'in beşinci gününde gerçekleştirilen bisiklet yarışında 50 sporcu, yaklaşık 40 kilometrelik parkurda mücadele etti.

        İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

        Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı etkinlikte yarışmacılar, farklı branşlarda mücadele ediyor.

        Organizasyonun beşinci günündeki bisiklet yarışı, Hınıs ilçe merkezinden başlayıp Karaçoban ilçe merkezinde sona erdi. Yaklaşık 40 kilometrelik parkur boyunca pedal çeviren sporcular, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde yarıştı.

        Güzergah üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar ve çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları karşıladı.

        Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, basın mensuplarına, etkinliğin ilçenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla yarışın sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade eden Selimoğlu, bu tür organizasyonların gelecek yıllarda da devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

        Selimoğlu, organizasyon için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vali Aydın Baruş ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübüne teşekkür etti.





        - "Doğa muhteşemdi, bisiklet sürmek büyüleyiciydi"

        Yarışta birinciliği elde eden Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mustafa Akın, parkuru 1 saat 20 dakikada tamamladığını belirtti.

        Yarışın oldukça tempolu geçtiğini dile getiren Akın, son 10 kilometrede yaptığı atakla liderliği ele geçirdiğini anlattı.

        Parkurun zorluğuna rağmen doğal güzelliklerden etkilendiğini ifade eden Akın, "Doğa muhteşemdi, bisiklet sürmek büyüleyiciydi. Yorucu ama güzel bir yarış oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Siber doruk takımı Türkiye finallerinde
        Siber doruk takımı Türkiye finallerinde
        Erzurum'da 32. dönem polis adayları mezun oldu
        Erzurum'da 32. dönem polis adayları mezun oldu
        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesinde 44 öğretim üyesine c...
        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesinde 44 öğretim üyesine c...
        Erzurum POMEM'de 703 genç polis mezuniyet sevinci yaşadı
        Erzurum POMEM'de 703 genç polis mezuniyet sevinci yaşadı
        Hınıs'ta masallar sahneye taşındı: Genç kızların emeği ayakta alkışlandı Me...
        Hınıs'ta masallar sahneye taşındı: Genç kızların emeği ayakta alkışlandı Me...
        İklim krizine karşı yeni dönem: "Suya göre planlama"
        İklim krizine karşı yeni dönem: "Suya göre planlama"