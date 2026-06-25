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        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesinde 44 öğretim üyesine cübbe giydirildi

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesinde görevde yükselen 44 öğretim üyesi için "Akademik Yükselme ve Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesinde 44 öğretim üyesine cübbe giydirildi

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesinde görevde yükselen 44 öğretim üyesi için "Akademik Yükselme ve Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

        Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitenin Erzurum'a özel hassasiyet gösterdiğini belirterek, programa tüm yönetim kurulu ve senato üyeleriyle geldiklerini söyledi.

        Sağlıktaki dönüşümün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki mimarı, Prof. Dr. Recep Akdağ'ın çabalarının Erzurum ve herkes açısından kıymetli olduğunu ifade eden Aydın, "Kendisi Erzurum'daki sağlık sürecini de hassasiyetle takip ediyor. Sayın Akdağ'ın üzerimizde çok emeği vardır." dedi.

        Aydın, ülkenin sağlık hizmet sunumunun iyi yönetilmesi açısından tıp fakültelerinin önemli olduğunu vurguladı.

        Erzurum Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını vereceğini anlatan Aydın, "Erzurum'un en iyi hizmet sunan hastanesinin akademik kadrosunu oluşturuyoruz. 9'u yurt içinde, 6'sı yurt dışında olmak üzere toplamda 15 tıp fakültesi olan üniversiteyiz. Eşi, benzeri dünyada yok. Tüm bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu felsefeyi yöneten algoritmadır." diye konuştu.

        Aydın, 21 şehirde 69 hastaneyle ortak hizmet sunumu yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Bunlar içinde en sorunsuz, en iyi çalışan işini önemseyen ve sunduğu hizmet olarak diğer hastanelerin önüne geçen bir sağlık ekibi var Erzurum'da. Bugüne kadar hizmet eden herkese çok teşekkür ederim. Sağlıkta dönüşümü büyük hastaneler ve son sistem cihazlarla açıklayabilirsiniz ancak insan kaynağı, yetişmiş akademisyenler ve araştırma görevlileri olmadan bu dönüşüm tamamlanmış sayılmaz. İşte sağlıktaki dönüşümün en büyük özelliği Sağlık Bakanlığının bu yüksek kapasiteli hastaneleri akademik olarak da tamamlaması gerekiyordu onun için de SBÜ gerekiyordu. Üniversitemiz de hem daha önceki Sağlık Bakanlarıyla hem de şimdiki Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve ekibiyle önemli hizmetler sunuyor."

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de Erzurum Tıp Fakültesine önemli katkılar sağlayan Rektör Prof. Dr. Aydın ve ekibine teşekkür ederek, törende belge alan akademisyenlere meslek hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ'ın da konuşma yaptığı program, profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyesi unvanı alanların cübbe giydirilmesi ve belgelerinin protokol üyelerince takdimiyle sona erdi.

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