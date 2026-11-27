Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kentte etkisini sürdüren dondurucu soğuklar ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi görmesiyle birlikte ana arterler ve ara sokaklarda yer yer buzlanma meydana geldi.

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