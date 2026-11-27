TEVHİD FURKAN NEHRİ - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin davetiyle Beşiktaş-Galatasaray derbisini tribünden izleyecek Erzurumlu zihinsel engelli Erdal Karagöz'ü maç heyecanı sardı.

Erzurum'da yaşayan ve çevresinde "Mamo" olarak tanınan Erdal Karagöz'ün Beşiktaş sevgisini bilen kuaförü Ramazan Polat, arkadaşının derbi maçını statta izleme hayalini sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karagöz'ü derbiye davet etti.

Bunun üzerine annesi, babası ve kuaförü Ramazan Polat ile İstanbul'a gidecek olan Karagöz, pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını tribünden izleyecek.

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Hayaline kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Karagöz, maç öncesi heyecanını ve Beşiktaş sevgisini anlattı.

- "Sevinçten neredeyse dükkanı yıkacaktı"

"Mamo"nun hayalini gerçekleştirmesine öncülük eden kuaför Ramazan Polat, AA muhabirine, Erdal Karagöz'ü 10 yıldır tıraş ettiğini ve semtte çok sevilen bir isim olduğunu söyledi.

Kendisine "Mamo" dediklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Geçenlerde tıraşa geldiği zaman derbi maçına gitmek istediğini söyledi. Çok koyu bir Beşiktaş taraftarı. Bunu söyledikten sonra bir video çekelim dedim. Sonra bir video çekerek İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye seslendik. Dedim ki eğer görürlerse seni götürürler. Allah İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Videoyu gördü ve duyarsız kalmadı. Derbi maçına davet etti. Nasip olursa pazartesi günü ben, annesi ve babasıyla birlikte maçı stadyumda izleyeceğiz. Davet edildiğini söylediğim zaman aşırı derecede mutlu oldu. O an gerçekten tarif edilemez bir duygu. Sevinçten neredeyse dükkanı yıkacaktı. Mamo'nun dünyadaki tek hayali buydu. Bu hayalini İçişleri Bakanımız gerçekleştirdi. Ailesi de ben de çok mutluyuz."

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- Karagöz'ün maç tahmini: 2-1

Erdal Karagöz ise İçişleri Bakanı Çiftçi'ye teşekkür ederek, çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Beşiktaş'ı çok sevdiğini belirten Karagöz, "Maça gitmeyi çok istiyordum. Annem ve babamla gideceğiz. Bize otel de ayarladılar. Beşiktaş'ı çok seviyorum. En çok Orkun Kökçü'yü seviyorum. Derbiyi biz 2-1 kazanacağız." dedi.