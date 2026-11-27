Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen gıda denetimleri kapsamında son bir haftada 260 işletme kontrol edildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan bilgilendirmeye göre, 2027 Kasım 2026 tarihleri arasında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik toplam 260 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında mevzuata uygunluğun kontrolü amacıyla laboratuvar analizine gönderilmek üzere 1 adet numune alındı.

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Ayrıca vatandaşların gıda güvenilirliği ile ilgili talep ve şikayetlerini ilettiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 16 başvurunun da titizlikle değerlendirilerek gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması adına il merkezi ve ilçelerdeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.