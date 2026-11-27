Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ova bölgesinde ise sis etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oluyor.

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