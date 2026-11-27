Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuklar devam ediyor
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
Gece termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Soğuk nedeniyle cami bahçelerindeki şadırvanlar ile araç camları buz tuttu.
- Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ova bölgesinde ise sis etkili oldu.
- Kars
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye düştüğü kentte ağaçlar, araç ve bitkiler kırağı tuttu.
Kar yağışıyla beyaza bürünen doğa da güzel görüntü oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.
Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı.
Hançerli Düzü'ndeki büyük gölet tamamen dondu.
İlçe sakinlerinden Barış Aslan, kar yağışından sonra havaların soğuduğunu arabaların camlarının sürekli buz tuttuğunu, camları kazıdıktan sonra yola çıktıklarını anlattı.
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