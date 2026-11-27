Erzurum'da 52 yaşındaki naht ustası Bülent Yazıcı, internette gördüğü bir videoyla başladığı sanatın "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" oldu.

Küçüklüğünden beri sanata ilgi duyan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nde mutemet olarak görev yapan 4 çocuk babası Yazıcı, yaklaşık 16 önce sosyal medyada izlediği naht sanatı videosunun ardından bu alana yöneldi. Araştırmalar yaparak ve sanatla uğraşan ustalarla görüşerek kendisini geliştiren Yazıcı, bugüne kadar yaklaşık 3 bin eser ortaya çıkardı. Erzurum'da naht sanatını icra eden tek usta olan Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eserlerinin incelenmesi ve Ankara'da gerçekleştirilen mülakatın ardından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanına layık görüldü.

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Eserleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlarda, bakanlıklarda, siyasetçilerde ve sivil toplum kuruluşlarında yer alan Yazıcı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (ESMEK) verdiği eğitimlerle sanatını genç kuşaklara aktarıyor.

Naht sanatı, hüsni hat (güzel yazı) eserlerinin ve geleneksel motiflerin kıl testeresi veya oyma aletleri yardımıyla ahşap başta olmak üzere çeşitli malzemelere üç boyutlu olarak işlenmesi sanatı olarak biliniyor.

"İnternette izlediğim videoyla bu sanata yöneldim"

Küçüklüğünden beri sanata ilgisinin olduğunu ifade eden Bülent Yazıcı, "Daha önceleri farklı alanlarla ilgileniyordum ki bir gün internette bir video, sosyal medyada bir videoda naht sanatını izledim. İzledikten sonra bunun üzerine yoğunlaştım. Araştırmalar yaptım, bu işi yapan insanlarla görüştük, bilgilerini aldık ve bu sanatı icra etmeye başladım. Yaklaşık 1617 yıldır bu işle uğraşmaktayım. En sonunda da Kültür Bakanlığından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı naht sanatçısı unvanını almış bulunmaktayım. Yaptığımız eserleri bakanlığın belirlediği bir tarihte Ankara'da bir mülakata götürdük. Orada yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda öyle bir hak kazandık. Şu ana kadar tahminime 3 bine yakın bir eserimiz oldu. Eserlerimizin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Külliyesindedir, diğer resmi kurumlarda vardır, bakanlıklarda vardır, siyasilerimizde vardır, STK'larımızda vardır. Buraları hediye olarak da takdim ettiğimiz ürünlerimiz bulunmakta" ifadelerini kullandı.

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"Bir eserin süresini çalışmanın kendisi belirliyor"

Eserlerini yaparken önce tasarımlarından başladığını belirten Yazıcı, "Tasarımı yaptıktan sonra bunların kağıt çıktılarını alıp kesim yapacağımız ağacın üzerine deseni yapıştırdıktan sonra görünen kısımları önce matkapla deliyoruz, el matkabıyla. Daha sonra bu deldiğimiz yerleri kıl testeresiyle kesiyoruz. Dolayısıyla ürünün süresini çalışmanın kendisi belirliyor. Yani ürün ne kadar yoğun, ne kadar ince bir detaya sahipse süresi o kadar da uzuyor. Yani bu işte 2025 günlük bir ürün, 3 ay süren ürünlerimiz var, daha fazla süren ürünlerimiz var, bir hafta süren ürünlerimiz de var. Dediğimiz gibi gençlerimizi bekliyoruz. Tabii ki kursiyerlerimiz var ama rağbetin daha çok olmasını istiyoruz. Yani sonuçta güzel sanatların bir dalı naht sanatı. Dışarıda boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri açısından ESMEK'lerde bu tür kurslarımız, benzer kurslarımız var. Gençlerimizi bu taraflara bekliyoruz" diye konuştu.