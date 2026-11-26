Erzurum’un Tekman ilçesinde, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü yerleşim alanlarına kadar indi.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Aç kalan kurt sürüsü, yiyecek arayışıyla Tekman ilçesindeki yerleşim yerlerinin yakınına kadar sokuldu.

Yerleşim alanlarının çevresindeki arazide bir süre dolaşarak yiyecek arayan kurtlar, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yeniden kırsal alana doğru yönelerek gözden kayboldu. Yetkililer, özellikle dondurucu soğukların etkili olduğu gece saatlerinde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inme ihtimaline karşı bölge halkını ve besicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.