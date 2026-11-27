Kış turizmi merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Kar yağışının ardından pist hazırlıklarının hız kazandığı merkezde sezon açılışının önümüzdeki hafta içi yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin en uzun ve en dik pistlerine ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi, kış sezonu öncesinde yerli ve yabancı kayak severleri ağırlamaya hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının ardından merkezde pist hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Ejder 3 bin 200 metrede hummalı çalışma

Kayak merkezinin en gözde noktalarından 3 bin 200 rakımlı Ejder zirvesi ve çevresindeki pistlerde ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. Kar ezme makineleri (snowtrack) ile pistlerdeki kar kalınlığı ideal seviyeye getirilirken, telesiyej ve gondol hatlarının bakım ve güvenlik kontrolleri de titizlikle sürdürülüyor. Yapay karlama sistemlerinin de devreye alındığı bölgede, kayak severlerin güvenli ve kesintisiz bir deneyim yaşaması hedefleniyor.

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Açılış önümüzdeki hafta içi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3 bin 200 ve kayak merkezindeki işletmecilerinin koordinasyonunda yürütülen son düzenlemelerin hafta sonuna kadar tamamen bitirilmesi planlanıyor. Alınan bilgilere göre, herhangi bir hava muhalefeti yaşanmaması durumunda Palandöken'de yeni kayak sezonunun önümüzdeki hafta içi açılması bekleniyor. Oteller bölgesinde doluluk oranlarında artış gözlemlenirken kentte yeni sezonla birlikte kent ekonomisinin ve kış turizminin canlanması öngörülüyor.