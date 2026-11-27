İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum, Antalya, Samsun ve Ankara'da görev yapan sualtı hekimliği ve hava-uzay hekimliği uzmanlarından oluşan Türk bilim insanları, başka gök cisimlerindeki okyanus ve göllerde gelecekte dalış yapılabilme ihtimalini araştırdı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Sorumlusu Uzman Dr. Recep Özkan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aynı branştan Uzm. Dr. Kemal Kutay Külahçı ile Samsun Şehir Hastanesinde Uzm. Dr. Osman Türkmen ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hava ve Uzay Hekimliği Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Engin Demir, dünya dışındaki ortamlarda insan vücudunun karşılaşabileceği fizyolojik ve teknolojik zorlukları ele aldı.

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- Sualtı hekimleriyle hava-uzay hekimlerinden dünya dışı dalış senaryosu

Araştırmada, dünyadaki dalış koşulları ile farklı gök cisimlerindeki yer çekimi ve basınç koşulları karşılaştırılarak dünya dışı ortamlarda dalış sırasında karşılaşılabilecek risklere ilişkin teorik hesaplamalar ve analizler yapıldı.

Dünya dışındaki okyanuslarda dalışın nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin teorik bir çerçeve oluşturan sualtı hekimleri ve hava-uzay hekimlerinin yaklaşık 3 yıl süren bu çalışması, uluslararası New Space dergisinde yayımlandı.

Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı Özkan, AA muhabirine, dalışa bağlı hastalıkların yanı sıra görme ve işitme kayıplarında, karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedavi uygulayan bir branş hekimi olduğunu söyledi.

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Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurma hedefi gibi bir fikri ortaya koyduğunu anlatan Özkan, "Biz de Mars ya da başka bir gezegene gidildiğinde orada okyanuslar, göller, buna benzer su kütleleri olacak, bunu öngörüyoruz ki daha önce NASA'nın yaptığı çalışmalarda bazı uydularda, buzulların altında su kütleleri tespit edilmiş. Biz de bir gün bu bölgelere gidildiğinde dalışın nasıl gerçekleştirilebileceğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve ne tür risklerle karşılaşılabilecek bunları ortaya koyduk." dedi.

Çalışmanın şu aşamada teorik nitelik taşıdığını ve henüz uygulamalı simülasyon gerçekleştirme imkanlarının bulunmadığını vurgulayan Özkan, ilerleyen süreçte araştırmayı simülasyonlarla geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

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Özkan, dünyada deniz seviyesinden her 10 metre derinliğe inildiğinde basıncın yaklaşık bir atmosfere denk geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Örneğin uzayda, Satürn ya da Jüpiter uydusunda benzer hesaplamalar yaptık, okyanuslarda farklı bir yer çekimi kuvveti var burası gibi değil. Yaptığımız hesaplamalarda dünyadaki 10 metrelik dalış, oradaki (uzaydaki) yaklaşık 75-80 metrelik dalışla eş değer. Dalışın da tabii riskleri vardır, bunun için dalış ve çıkış hızımız farklıdır. Biz uzaydaki bir gezegende okyanusta buna benzer hesaplamalar yaptık."

Makalenin New Space dergisinde yayımlandığını, Elon Musk'ın da 2017-2018'de aynı dergide yayınlar yaptığını dile getiren Özkan, dünya okyanuslarında edinilen bilimsel deneyimin başka dünyaların okyanuslarını keşfetmenin temelini oluşturduğunu söyledi.

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Özkan, şunları kaydetti:

"Makalemiz bize şunu gösterdi ki, biz gelecekte bir gün uzaya çıkacağız ve çıktığımızda bu okyanusların keşfi bizim için uzak olmayacak. Elon Musk, 'Uzayda yaşam, koloni kurmak mümkün mü?' fikrini ortaya koyarken biz de 'Uzayda dalış mümkün mü?' fikrini ortaya koyduk ve dalış mümkün. Tabii şu anki sistemlerin geliştirilmesi, revize edilmesi lazım. Enver Paşa'nın Türkistan'a uzanan yolculuğunda taşıdığı 'ufuklara ulaşma düşüncesi' bugün benim için farklı bir anlam ifade ediyor. Bir asır önce ufukların ötesinde Türkistan vardı, bugün ise buzullarla kaplı okyanuslar, uzaydaki Titan'ın gölleri var."