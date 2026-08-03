Erzurum'da düğün konvoyu yapan 6 sürücüye 540 bin lira ceza

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 6 sürücüye, toplam 540 bin lira idari ceza uygulandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce ilçede düğün konvoyu oluşturularak trafiğin akışının engellendiği ve tabancayla havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.



Söz konusu çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.



Ayrıca, seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca bulundurduğu belirlenen 2 zanlıya, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında 30 bin 58 lira idari ceza kesildi.



Çalışmada ayrıca taşıma ruhsatlı tabanca, 28 fişek, seri numarası kazınmış 2 kuru sıkı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.



İncelemelerde, düğün konvoyu oluşturarak trafiğin akışını engellediği tespit edilen 6 araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 540 bin lira idari ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

