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        Erzurum'da düğün konvoyu yapan 6 sürücüye 540 bin lira ceza

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 6 sürücüye, toplam 540 bin lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Erzurum'da düğün konvoyu yapan 6 sürücüye 540 bin lira ceza

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 6 sürücüye, toplam 540 bin lira idari ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce ilçede düğün konvoyu oluşturularak trafiğin akışının engellendiği ve tabancayla havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Söz konusu çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca bulundurduğu belirlenen 2 zanlıya, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında 30 bin 58 lira idari ceza kesildi.

        Çalışmada ayrıca taşıma ruhsatlı tabanca, 28 fişek, seri numarası kazınmış 2 kuru sıkı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.

        İncelemelerde, düğün konvoyu oluşturarak trafiğin akışını engellediği tespit edilen 6 araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 540 bin lira idari ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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