Erzurum'da düzenlenen PalanExtreme dördüncü gün etkinlikleriyle sürüyor

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme, dördüncü gününde Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen kaya tırmanışı, zipline ve dağ koşusu yarışlarıyla devam etti.



İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 6 ülkeden 160 sporcu mücadele ediyor.



Organizasyonun dördüncü gününde sporcular, Hınıs ilçesinde düzenlenen dağ koşusu, kaya tırmanışı ve zipline kategorilerinde yarıştı.



Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından organizasyona katılan sporcular, Hınıs'ın doğal güzellikleri eşliğinde zorlu parkurlarda mücadele etti.



Etkinlik alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Vali Aydın Baruş, bir araya geldiği sporculara başarılar diledi.



Vali Baruş, gazetecilere, organizasyonun 21 Haziran'da Çat ilçesinde başladığını hatırlattı.



PalanExtreme 2026'nın Hınıs Kanyonu'nda devam ettiğini bildiren Baruş, "İçerisinden kar sularının aktığı ve doğal mağaraların bulunduğu kanyon, gerçekten doğa harikası. Geçen yıl birincisi yapılmıştı. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin başlattığı bu organizasyonda kuzey ilçelerimizin güzelliklerine şahit olmuştuk. Bu yıl da Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerimizin güzelliklerine şahit oluyoruz. Böylece Erzurum'un doğa, tarih ve kültürseverler tarafından mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken bir yer olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda noktaya sahip bulunduğunu gözler önüne sermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Gençlerimizi bu tür sporları yapmaya davet ediyoruz"



Vali Aydın Baruş, organizasyonu düzenlemelerindeki temel amaçlardan birinin gençlerin doğa ve macera sporlarına olan ilgisini artırmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Halatla su geçişi, zipline, kaya tırmanışı, koşu, bisiklet yarışı, kano yarışı gibi farklı branşlarda verilen görevleri tamamlamak için mücadele ediyorlar. Yarışmaya katılan gençlerimiz üniversitelerimizden geliyor. Yurt dışından gelen sporcularımız da var. Bu gençlerimiz açısından gerçekten çok önemli. Doğa sporları, macera sporları ve ekstrem sporlar gençlerimizin heyecan, adrenalin ve macera tutkularına cevap veriyor. Türkiye'de örneği pek bulunmayan bu organizasyonun tanınmasıyla birlikte bu sporlara olan ilginin de artacağını düşünüyoruz. Gençlerimizi bu tür sporları yapmaya davet ediyoruz."



Etkinliklerde güvenlik önlemlerinin eksiksiz alındığını vurgulayan Baruş, "Bu organizasyonun temel amaçlarından biri de 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ülkemizin keşfedilmesi ve gezilmesi gereken yerlerini gözler önüne sermek, vatandaşlarımızın buraları hiçbir endişe duymadan rahatlıkla ziyaret edebileceğini göstermektir. İki yıldır bunu bu organizasyonla gerçekleştiriyoruz. Artık vatandaşlarımız terör korkusundan arındı ve memleketimizin dört bir köşesinde, Erzurum'un her noktasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ücra bölgelerinde spor yapmanın, keşfetmenin ve heyecanın keyfini çıkarıyorlar. Buradan tüm doğaseverleri ve spor tutkunlarını bu macerayı yaşamaya davet ediyoruz." diye konuştu.



Festivalde Filistinli sporcu Fariz Elkaulak'ın doğum günü Vali Baruş'un katılımıyla pasta kesilerek kutlandı.



Fariz Elkaulak, kutlama ve festivalle ilgili olarak, "Organizasyon oldukça zorlu geçiyor. İlk gün biraz zorluk yaşadık, ikinci gün mental yorgunluk oluştu. Ekip arkadaşlarımızdan sakatlananlar da oldu. Bu da ne kadar büyük ve ekstrem bir faaliyetin içinde olduğumuzu gösteriyor. Bugün yapılan sürpriz beni çok mutlu etti. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Doğa ve ekstrem sporların tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan PalanExtreme, farklı ilçelerde düzenlenecek etkinliklerle 27 Haziran'da sona erecek.

