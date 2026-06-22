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        Erzurum'da faaliyete başlayan DADAŞ-DER kamuoyuna tanıtıldı

        Erzurum'da faaliyete başlayan Kadim Şehir Erzurumlu Dadaşlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (DADAŞ-DER) kamuoyuna tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Erzurum'da faaliyete başlayan DADAŞ-DER kamuoyuna tanıtıldı

        Erzurum'da faaliyete başlayan Kadim Şehir Erzurumlu Dadaşlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (DADAŞ-DER) kamuoyuna tanıtıldı.

        Müceldili Konağı'ndan düzenlenen basın toplantısında konuşan DADAŞ-DER Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kalaycıoğlu, köklü Erzurum kültürünün en önemli değerlerden biri olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirecek anlamlı bir çalışmanın kamuoyuna tanıtımı için bir araya geldiklerini söyledi.

        Erzurum'un, paylaşmanın bereketine inanan, dayanışmayı hayatının merkezine yerleştiren insanların şehri olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:

        " 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturunu yalnızca sözde değil, hayatın her alanında yaşatmaya çalışan bir anlayışın mensuplarıyız. Çünkü biliyoruz ki güçlü toplumlar, sadece ekonomik imkanlarla değil, merhamet, dayanışma ve kardeşlik bağlarıyla ayakta kalırlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın dinamizmi, meslek odalarımızın katkıları, hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ve belediyelerimizin güçlü işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje, şehrimizde ihtiyaç sahibi tek bir vatandaşımızın dahi kendisini yalnız hissetmemesi adına atılmış önemli bir adımdır. Hedefimiz, sosyal yardımlaşmayı bir lütuf veya geçici bir destek olarak değil, insan onurunu koruyan, kardeşlik hukukuna dayanan ve kurumsal bir sorumluluk anlayışıyla sürdürülen kalıcı bir dayanışma modeli haline getirmektir."


        Kalaycıoğlu, kendilerine süreçte destek olan sivil toplum kuruluşlarına, oda başkanlarına, iş insanları ile basın mensuplarına teşekkür ederek, "İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece ulaşamayacağımız hiçbir hedef, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur." dedi.

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