MemurSen Erzurum Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen panel, program sonunda panelistlere katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.

Kadının kültürel ve toplumsal yaşamdaki yeri ile İslam’ın aile kurumuna bakışının farklı yönleriyle ele alındığı programda, güçlü aile yapısının sağlıklı bir toplumun oluşmasındaki önemine dikkat çekildi.

Sevgi, saygı, merhamet, karşılıklı hak ve sorumluluklar ile manevi değerler çerçevesinde şekillenen aile anlayışı, panelin temel konuları arasında yer aldı.

Erzurum İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe ise konuşmasında İslam’da aile kurumunun yeri ve önemini ele aldı.

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin önemine odaklanan programda, sağlıklı nesillerin yetişmesinde ailenin rolü, toplumsal dayanışma ve manevi değerler ön plana çıktı.

MemurSen Erzurum Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen "İslam’da Aile: Sağlıklı Toplumun Temeli, Güçlü Aile" konulu panel, il protokolünün ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.