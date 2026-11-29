Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları sürerken, kayak sezonunun 2 Aralık Çarşamba günü açılması planlanıyor. Otellerde ise yeni sezon için doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması bekleniyor.

Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından pistlerde suni karlama çalışmaları hız kazandı. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdan başlayarak 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi'ne kadar uzanan kayak merkezinde sezonun 2 Aralık'ta açılması planlanıyor.

REKLAM

Türkiye'de sezonu ilk Palandöken açacak

Her yıl Türkiye'de kayak sezonunu ilk açan merkez olmayı hedefleyen Palandöken, coğrafi konumu, iklim şartları ve teknik altyapısıyla erken sezon avantajı sağlıyor. Yaklaşık 50 pisti bulunan merkezde profesyonel ve amatör kayakseverlere farklı zorluk seviyelerinde kayak imkânı sunuluyor. Aydınlatmalı pistleriyle gece kayağına da imkan sağlayan Palandöken'de, kayak saatleri sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar uzanıyor.

Otellerde yüzde 90 doluluk beklentisi

Yeni sezon öncesinde otellerde erken rezervasyon ve konaklama talepleri devam ederken, geçtiğimiz sezon ortalama yüzde 80 seviyesinde gerçekleşen doluluk oranının bu yıl yüzde 85 ila 90 seviyelerine ulaşması bekleniyor. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden yerli turistlerin tercih ettiği Palandöken'de, tesisler ve personel de sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

REKLAM

"Erzurum'un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde"

Bu sezon da ilk olarak Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun başlayacağını ifade eden otel müdürü Ömer Akça, "Geçen hafta başı yağan karla beraber biz yoğun biçimde suni karlamayla pistlere takviye yapıyoruz. Kısmet olursa 2 Aralık'ta pistlerimizi kayak sezonuna hazırlayacağız, açacağız, kayakseverlerin de hizmetine sunacağız. Bu yıl yine her yıl olduğu gibi Türkiye'de ilk defa kayak açılış merkezini biz yapacağız Palandöken olarak. Kayak ilk burada başlayacak. Bu artık bir klasikleşti. Bunun için de hem Palandöken'in altyapısı hem coğrafi hava şartları ve tesislerin hazırlığı şu anda 2 Aralık itibarıyla Palandöken'de kayağı başlatacağız. Yoğun biçimde erken rezervasyonlar ve rezervasyonlar devam ediyor. Geçen yıl bütün sezonun ortalama doluluğu yüzde 80'lerdeydi. Bu yıl yüzde 85'ler, 90'ları göreceğiz diye beklenti içerisindeyiz. Erzurum'un hem ulaşım kolaylığı hem otellerin ve tesislerin hazır hâle gelmesi, personelin eğitimleri vesaire birçok etken var. Güvenli ve kayak garantili, sabah saat 8.00'den akşam saat 20.00'ye kadar 12 saat kesintisiz kayak imkânı, Erzurum'un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde. Dolayısıyla özellikle yerli misafirlerimiz; İstanbul, İzmir ve Ankara misafirlerimiz Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih ediyorlar. Bu da biz işletmecilere inanılmaz bir güven ve mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.