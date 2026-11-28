Erzurum'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Erzurum'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Erzurum'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Engin Ö. idaresindeki 25 H 0122 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolu Yaylayolu Caddesi'nde, Sinan C. yönetimindeki 34 TA 3422 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki yolculardan Hanım A, Cennet A, Hülya Ç, Adem T. ve Fincan Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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