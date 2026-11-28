Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Oto Sanayi mevkisindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve kamu kurumlarının desteğiyle 7 araç ve 32 personelle müdahale edildiğini belirtti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını kaydeden Baruş, iş yerinde maddi hasar oluştuğunu bildirdi.