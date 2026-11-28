Palandöken Dağı'nın karla kaplı ormanları havadan görüntülendi
Erzurum'da kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Giriş: 28.11.2026 - 14:08 Güncelleme:
Erzurum'da kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Palandöken Dağı'nda önceki günlerde etkili olan yoğun karın ardından ormanlık alanlar beyaza büründü.
Kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi bölgesi de güzel görüntü oluşturdu.
Beyaza bürünen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
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