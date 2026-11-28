AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Siyaset Kadınla Mümkün" sloganıyla düzenlenen Olağan İl Danışma Meclisi Toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Efkan Âlâ Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, AK Parti MKYK Üyesi, Güngören Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenay Savcı, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Eczacı Dilan Özmen Özgün, önceki dönem kadın kolları başkanları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

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Kaplanoğlu’ndan siyasette kadın vurgusu

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, kadınların siyasi ve toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara ve kadınların siyasette daha etkin rol üstlenmesine büyük önem verdiğini belirten Kaplanoğlu, kadınların siyasi hayata katılımının önemini vurguladı.

Mehmet Emin Öz’den vefa vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, konuşmasında önceki dönem kadın kolları başkanlarının toplantıya katılmasının önemine özellikle dikkat çekti.

Geçmiş dönemlerde İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Nimet Aydemir, Hilal Demir, Av. Ayşe Deniz Çelik ve Beyza Saltuklu Özdemir’e ayrı ayrı teşekkür eden Öz, görevleri sona ermesine rağmen teşkilatlarını yalnız bırakmamalarının önemli bir vefa örneği olduğunu ifade etti.

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Böylesi bir vefa ve birliktelik anlayışının başka siyasi partilerde görülmediğini dile getiren Öz, önceki dönem başkanlarının teşkilatla bağlarını sürdürmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sekmen: Kadın kollarına büyük görevler düşüyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kadınların siyasette aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Vatandaşlarla iç içe olmanın, toplumun her kesimiyle kucaklaşmanın, insanların sorunlarını ve taleplerini dinlemenin önemini vurgulayan Sekmen, bu noktada kadın kollarına büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Öncü ve Küçükoğlu’ndan birlik beraberlik mesajı

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AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da yaptıkları konuşmalarda kadınların siyasetteki rolüne, teşkilat çalışmalarına, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Genel merkez temsilcilerinden kadınların siyasi katılımına vurgu

AK Parti MKYK üyeleri Şenay Savcı ve Eczacı Dilan Özmen Özgün de toplantıda birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara verdiği öneme dikkat çeken Savcı ve Özgün, kadınların siyasette daha aktif rol üstlenmesinin ve teşkilat çalışmalarına katılımının önemini vurguladı.

Önceki dönem başkanlarına teşekkür

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İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, önceki dönem başkanlarına ve teşkilatta görev yapan kadınlara bugüne kadar verdikleri emek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

"Siyaset Kadınla Mümkün" sloganının öne çıktığı Olağan İl Danışma Meclisi Toplantısı, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.