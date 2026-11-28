Erzurum'da kurt sürüsü köye indi
ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş köyüne kurt sürüsü indi.
Giriş: 28.11.2026 - 00:28 Güncelleme:
ERZURUM’un Horasan ilçesine bağlı Aktaş köyüne kurt sürüsü indi.
Horasan İlçe merkezine 700 metre mesafede bulunan Aktaş köyüne akşam saatlerinde yaklaşık 10 kurttan oluşan sürü indi. Köy sokaklarında gezen kurt sürüsünün görüntüsü bir ağılın güvenlik kamerasına yansıdı.
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