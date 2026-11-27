Erzurum'da yerleşim yerine inen kurt sürüsü güvenlik kamerasında
Erzurum'un Horasan ilçesinde yerleşim yerine inen 10 kurdun mahallede dolaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde yerleşim yerine inen 10 kurdun mahallede dolaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kırsal bölgelerdeki kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inmeye başladı.
Bu kapsamda Horasan ilçesine bağlı Yukarı Aktaş Mahallesi'ne gece saatlerinde gelen yaklaşık 10 kurttan oluşan sürü, evlerin arasında dolaşarak yiyecek aradı.
Kurtların mahallede dolaştığı anlar, köy muhtarı Şinasi Kahrıman’ın evinin önündeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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