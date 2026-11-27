Erzurum'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Erzurum'un Aziziye ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Selçuklu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince apartman sakinleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.
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