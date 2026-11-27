Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Bu Gençlikte İş Var" programı kapsamında öğrencilere yönelik "Girişimcilik ve Yenilikçilik Paneli" düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Çakmak, TÜSİAD heyetini kampüste ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek öğrenci odaklı bir üniversite anlayışını benimsediklerini söyledi.

Öğrencilerin fikirlerini hayata geçirme sürecinde yanlarında olmak istediklerini ifade eden Çakmak, "Sizi dinlemek, fikrinizi ciddiye almak ve ilk adımı atarken ihtiyaç duyduğunuz insanlarla, bilgiyle ve imkânlarla buluşmanızı sağlamak istiyoruz." dedi.

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Çakmak, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde öğrencilerin ekipleriyle bir araya gelebildiğini, deneyimli isimlere danışabildiğini ve atölyede ilk prototiplerini deneyebildiğini anlattı. Çakmak, üniversitenin yürütücülüğünü üstlendiği BİGG Kristal programıyla da girişimcilere iş modellerini geliştirme ve yatırıma hazırlanma sürecinde destek verildiğini kaydetti.

Öğrenci başarılarına da değinen Çakmak, ilaçların daha bilinçli kullanılmasına yönelik yapay zekâ temelli bir proje geliştiren öğrenci ekibinin TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nda Türkiye dördüncüsü olduğunu hatırlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan Etki ve İnovasyon Kovanı iş birliği protokolüne de değinen Çakmak, protokolle gençlerin fikirlerini kentin ihtiyaçlarına cevap verecek projelere dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Çakmak, konuşmasının sonunda programın düzenlenmesine katkı sunan TÜSİAD'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından "Girişimcilik ve Yenilikçilik Paneli" gerçekleştirildi. Panele, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Program Grubu Üyesi ve Innotalent+ Kurucusu Güven Karaöz, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Program Grubu Üyesi, Eğitmen ve Kolaylaştırıcı Murat Ünver ile TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Kıdemli Uzmanı Kübra Geysi konuşmacı olarak katıldı.

Panelistler, girişimcilik ve yenilikçilik alanındaki bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaştı. Panelde bir fikrin iş modeline dönüşme süreci, yenilikçi düşüncenin önemi ve girişimcilik yolculuğunda karşılaşılabilecek zorluklar gibi konular ele alındı. Panelistler, gençleri fikirlerini geliştirmeye ve girişimcilik alanında adım atmaya teşvik etti.

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Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.