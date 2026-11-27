Erzurum'un Tekman ilçesinde düzenlenen etkinlikte 75 öğrenci spor müsabakalarına katıldı, fidan dikti ve çeşitli hediyelerle buluştu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Tekman ilçesine bağlı Çevirme Köyü'nde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda voleybol, eskrim, halat çekme ve bilek güreşi müsabakaları yapıldı. Sportif faaliyetlerin yanı sıra fidan dikim etkinliğinin de düzenlendiği programda öğrencilere mangal ikramında bulunuldu.

REKLAM

Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve ayakkabı dağıtımı yapıldı. Toplam 75 öğrencinin katıldığı faaliyetle gençlerin sportif ve sosyal etkinliklere katılımının teşvik edilmesi, kamu kurumları ile gençler arasındaki bağın güçlendirilmesi ve millimanevi değerler konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinlikte ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde devletmillet birlikteliğinin önemine dikkat çekilerek gençlerin devletin sunduğu imkânlarla geleceğe güvenle hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi.