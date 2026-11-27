Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Elazığ'da çiftçilere 170 çapa makinesi dağıtıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi kapsamında ekipman dağıtımı için tören düzenlendi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray'ın katıldığı törende, 170 çiftçiye çapa makinesi dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güray, proje bütçesinin toplamda 35,4 milyon lira olduğunu, bunun 24,8 milyonunu DAP, geri kalanını da üreticilerin karşıladığını belirterek, "Önceki etaplarda Merkez, Keban, Baskil, Kovancılar, Arıcak, Palu, Maden, Alacakaya, Karakoçan, Sivrice ve Ağın ilçelerimizde, çapa, ceviz ve badem işleme makineleri, motorlu tırpanlar ile üzüm ve domates sıkma makinelerinden oluşan 990 tarımsal ekipmanı teslim etmiştik." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Çapa makinesi dağıtımıyla toplamda dağıtılan tarımsal ekipman sayısını 1160'a yükselttiklerini vurgulayan Güray, şunları kaydetti:

"Elazığ'ın dört bir yanındaki üreticimize dokunuyoruz. Bu modern ekipmanlarla iş yükü hafifleyecek, üretimde zaman ve kalite kaybı önlenecek, çiftçimizin emeği yüksek katma değere dönüşerek Elazığ ekonomisine ve üreticimizin gelirine doğrudan katkı sağlayacaktır. Yerel Kalkınma ilkesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda bölgemizin her karış toprağına dokunmaya, Elazığ'da tarımı modern altyapıyla buluşturmak için tüm teknik ve mali imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."