Türk Kızılay, Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi kapsamında Erzurum’da gönüllülere yönelik bakım eğitimi düzenledi. Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hane ziyaretlerine başladı.

Türk Kızılay Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi kapsamında Erzurum’da yaşlı ve engelli bireylerin bakımına yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Kadın Kolları Başkanı Fatma Alsaran’ın öncülüğünde düzenlenen eğitim, Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürlüğünden Yeşim Arslanoğlu ve Gökhan Çetin tarafından verildi.

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Gönüllülere teorik ve uygulamalı eğitim

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim programında gönüllülere; bakım süreçlerinde etik ilkeler, yara bakımı, ilk yardım, ağız ve diş sağlığı, güvenli yaşam ortamının oluşturulması, yatak içi pozisyonlama, transfer teknikleri ve çarşaf değiştirme gibi temel bakım konularında bilgi ve beceriler kazandırıldı.

Alsaran: "Dayanışmayı her haneye ulaştırmayı hedefliyoruz"

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Kadın Kolları Başkanı Fatma Alsaran "Yaşlı ve engelli bireylerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Bu eğitimlerle gönüllülerimizin bilinçli ve donanımlı bir şekilde ihtiyaç sahibi bireylere destek olmalarını amaçlıyoruz. Sadece bireylerimize değil, bakım veren ailelerimize de rehberlik ederek iyiliği ve dayanışmayı her haneye ulaştırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen eğitimcilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Eğitimin ardından hane ziyaretleri başladı

Eğitim programını tamamlayan gönüllüler, edindikleri bilgi ve becerileri sahaya taşıyarak Erzurum’da yaşlı ve engelli bireylerin yaşadığı haneleri ziyaret etti. Proje kapsamında hane ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor

Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi ile yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, bakım veren aile üyelerinin bilinçlendirilmesi ve gönüllülerin bakım süreçlerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türk Kızılay, gönüllülük ve toplumsal dayanışma anlayışıyla ihtiyaç sahibi bireylere yönelik rehberlik ve sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.