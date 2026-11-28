ERZURUM'da çocuk yaşlarda televizyonda trafik kazası haberi sonrası kan bağışı çağrısını izleyen Ensar Yılmaz (34), 18 yaşına girdikten sonra bağış yapmaya başladı. Bugüne kadar 19 kez kan bağışında bulunan Yılmaz, Türk Kızılay tarafından bronz madalya ve beratla ödüllendirildi.

Erzurum'da yaşayan Ensar Yılmaz, bugüne kadar 19 kez kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine umut oldu. 15 yaşındayken televizyonda izlediği bir trafik kazasının ardından yapılan kan çağrısından etkilenen Yılmaz, 18 yaşına girdikten sonra kan bağışlamaya başladı. 0 Rh pozitif kan grubuna sahip olan Yılmaz, bugüne kadar 19 kan bağışıyla Türk Kızılay tarafından bronz madalya ve beratla taçlandırıldı.

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Kan bağışının hayat kurtaran bir dayanışma olduğunu belirten Ensar Yılmaz, “Yıllar önce televizyonda izlediğim bir trafik kazasından etkilendim. Haberin ardından kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Duyarlılığım aslında o gün başladı. Bugün 19'uncu kez kan bağışında bulunuyorum. Kızılay tarafından bronz madalya da aldım. Aslında bu madalyayı almış olmaktan ziyade, tanımadığım bir insana umut verebilmenin hissi gerçekten çok bambaşka bir duygu. Kan vermenin ne kadar hayat kurtarıcı bir şey olduğunu öğrendim. Buradan sağlıklı olan tüm vatandaşlarımızı kan vermeye, bu kutsal dayanışmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır” diye konuştu.

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ÇİÇEK İÇİN SU NE İFADE EDİYORSA, İNSAN HAYATI İÇİN DE KAN AYNI

Düzenli olarak kan verdiğini belirten Yılmaz, “Toprağa çiçek için su ne ifade ediyorsa, insan hayatı için de kan aynı şeyi ifade etmektedir. Zira su toprağa can verir, kan da insana hayat verir. Bu vesileyle herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

BİR KAN BAĞIŞI DEMEK, ÜÇ KİŞİYE CAN OLMAK DEMEK

Türk Kızılay'da Kan Alma Hemşiresi Ömer Özcan, kan bağışının bir insanın hayatına dokunmanın en kısa ve en basit yolu olduğunu ifade ederek, “Çünkü bir kan bağışı demek, üç kişiye can olmak demek. Biz aldığımız kanları ayrıştırıyor, bileşenlerine ayırıyoruz. Hastaların ihtiyaçlarına ve hastanelerin taleplerine göre kan bileşenlerini hazırlıyoruz. Böylelikle hastaların yeniden sağlıklarına kavuşmalarına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.