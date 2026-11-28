Erzurum Eğitime Destek Platformu Kasım Ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Erzurum Valisi Aydın Baruş’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentteki eğitim faaliyetlerinin masaya yatırıldığı toplantıya; AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy tarafından yürütülen mevcut çalışmalara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından katılımcılar; il genelinde devam eden eğitim faaliyetleri, gelecek dönemde yapılması planlanan projeler, çalışmaların geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunarak değerlendirmeler yaptı.