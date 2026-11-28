Tavan ve çatı kısmının ahşap olması nedeniyle alevlerin kısa sürede sardığı ev, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İlçeye bağlı Kırıkhan Mahallesi'nde Seveki Işık'a ait evde, saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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