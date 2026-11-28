Tekman'da ev yangını: Ahşap çatılı yapı küle döndü Erzurum'da korkutan yangın: Bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi
Erzurum'un Tekman ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Erzurum'un Tekman ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Kırıkhan Mahallesi'nde Seveki Işık'a ait evde, saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yangına ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Tavan ve çatı kısmının ahşap olması nedeniyle alevlerin kısa sürede sardığı ev, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar oluştu.
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