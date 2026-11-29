Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) organ seçimlerinin ardından yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegeleri belirlendi. Yapılan seçimler sonucunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Lütfü Yücelik, Meclis Başkanlığına ise İdris Akdemir seçildi. Oda organlarında yeni dönemde görev alacak isimlerin belirlendiği seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Erzurum iş hayatını temsil edecek kurullar netleşti.

Yücelik: "Ortak Sorumluluk ve Birliktelik Anlayışıyla Çalışacağız"

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Seçim sonuçlarının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, seçim sürecine katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek birlik ve ortak akıl vurgusu yaptı. Yücelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Demokratik bir olgunluk içinde tamamlanan organ seçimlerimizin ardından bizlere bu sorumluluğu tevdi eden tüm üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçim süreci artık geride kalmıştır. Bu görevi hiçbir ayrım gözetmeden, tevazu ve ortak sorumluluk anlayışıyla yürüteceğiz. Odamızın tüm kurulları, meslek komiteleri ve üyeleriyle tam bir birliktelik içinde hareket ederek Erzurum’un ticaretini, sanayisini ve üretim kapasitesini daha ileri taşımak için gayret göstereceğiz. Yeni dönemin üyelerimize, Odamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı

Yapılan oylama sonucunda Lütfü Yücelik başkanlığındaki ETSO Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Başkanvekilleri: Ömer Düzgün, Ahmet Anatepe. Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Murat Turan, Soner Şahika, İbrahim Korkmaz, Cevdet Ağyürek, Hasan Aydoğdu, Engin Çimen, Ahmet Beken, Atamer Kızıl. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Kürşad Genç, Feyzullah Akpunar, Ersin Demir, Erhan Özsoy, Engin Akın, M. Zeki Çatalkaya, Muhammet Dumlu, Cüneyt Gülakar, Ata Soydan, Cihan Çobanoğlu ETSO Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinde ise görev dağılımı şu şekilde belirlendi: "Meclis Başkanı: İdris Akdemir, Meclis Başkan Yardımcıları: Harun Adil, Volkan Kızmaz, Kâtip Üye: Yusuf Budakın. TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Hesapları İnceleme Komisyonu. ETSO’yu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulunda temsil edecek delegeler ile Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri de seçimle belirlendi: "Genel Kurul Delege Asil Üyeleri: Ahmet Satılmaz, Bayram Çeliker, Murat Aslan, Genel Kurul Delege Yedek Üyeleri: Koray Arslan, Kürşat Şen, Yunus Dağ. Hesapları İnceleme Komisyonu: Abdulmennan Kılıç, Beyler Yıldız, Abdullah Karadağ, Siracettin Asilsoy, Ali Çakır, Mustafa Hınıslıoğlu, Recep Harmandar