İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) yerli yazılım ve yapay zeka algoritmalarıyla geliştirilen insansız markette, kullanıcılar karekodla giriş yaparak 7 gün 24 saat kasiyersiz alışveriş yapabiliyor.

Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'ın 1959 yılında Erzurum'da gerçekleştirdiği yapay zeka konferansından esinlenen ETÜ'lü akademisyenler, geçen yıl insansız market kurmak için harekete geçti.

Girişimciler, bilgisayar mühendisleri ve mimarların da katkısıyla ilk aşamada, insansız marketin güvenli şekilde hizmet verebilmesi için hırsızlık tespitine yönelik yapay zeka algoritmaları üzerinde çalışıldı.

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Yüz tanıma ve biyometrik veri kullanmadan hırsızlık tespiti yapabilen sistem ile elektronik fiyat etiketleri ve akıllı sepet uygulaması da geliştirildi.

Erzurum'daki teknoloji firmalarıyla yürütülen projenin marka tescilinin ardından AI&Go adı verilen sistemin yerli olarak yazılım ve tasarım çalışmaları tamamlandı.

Kullanıcılar, AI&Go mobil uygulaması üzerinden telefonlarına tanımlanan karekodla markete giriş yaparak alışveriş yapabiliyor.

Kredi kartıyla ürün ödemesi gerçekleştirilen marketin giriş ve çıkış süreçleri dijital sistemler üzerinden yönetiliyor.

ETÜ yerleşkesinde görenlerin dikkatini çeken insansız market, açılışa hazır hale getirildi.

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Proje yürütücüsü ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Çintaş, AA muhabirine, insansız market çalışmasına 1959 yılında Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'ın Erzurum'da yaptığı yapay zeka konferansından esinlenerek başladıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın projeyi desteklediğini belirten Çintaş, "İnsansız market olması açısından yapay zeka algoritmalarını geliştirerek önce hırsızlık tespiti üzerine çalıştık. İlk aşamada sistemin marka tesciline başvurduk. AI&Go marka tescilinden sonra algoritmaları geliştirip girişimcilerimizle, bilgisayar mühendisleri ve mimarlarla böyle bir proje çizip yapımına başladık." dedi.

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Çintaş, markette belirli sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu, yüz tanıma sistemi kullanmayıp biyometrik verileri de işlemediklerini vurguladı.

Sadece kullanıcıların cep telefonu bilgisine ihtiyaç duyduklarını anlatan Çintaş, şöyle devam etti:

"Bizim algoritmalar hırsızlık tespiti yaptığında marketin sahibine bilgi veriyor. Bu şekilde poz analizi yaparak, kendi algoritmalarımızla insanların iskelet verilerini çıkarıp buradan hırsızlık yapıp yapmadıklarını tespit edebiliyoruz."

Çintaş, market reyonlarındaki ürünlerin etiket fiyatlarını dijital ortamda değiştirmek için geliştirdikleri yazılımı isteyen tüm market ve eczanelere uygulayabileceklerini kaydetti.

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- "Kurumsal bazı petrol istasyonu firmalarından talep aldık"

İnsansız marketin üniversiteler içinde ilk örnek olduğuna dikkati çeken Çintaş, bu market projesinin arka planında çok sayıda insan, mühendis ve akademisyen olduğunu bildirdi.

ETÜ E-Kampüs Koordinatörlüğü Eğitim Teknik ve AR-GE Sorumlusu Yavuz Selim Aydın da öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla alışverişte zaman ve mekan sınırlarını kaldırdıklarını anlatarak, "Marketle okul kantinlerini ve bazı kamu kurumlarındaki alanları düşündük. Geleneksel perakende anlayışını teknolojiyle uyarladık. Market, giysi ve kozmetik alanına çevrilebilir insansız yapay zeka destekli bir uyarlama gerçekleştirdik. Marketimize enerjisini güneşten sağlayacak sistemler entegre edeceğiz. Kurumsal bazı petrol istasyonu firmalarından talep aldık." diye konuştu.

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Aydın, dijital dönüşümü kampüs yaşamına dönüştürmek ve üniversite ortamında geleceğin girişimcilik modellerine öncülük ettiklerini sözlerine ekledi.

- "İlk kez böyle bir market gördüm"

Öğrencilerden Yaprak Akgün de üniversitede böyle markete ihtiyaç olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Konumu ve işlevi gereğiyle market yeterli ve güzel olmuş. Uygulamayla içeri girdim, beğendiğim ürünleri dijital kasadan ödeme yaparak aldım. Farklı bir üniversiteden Erzurum'a geldim, ilk kez böyle bir market gördüm, şaşırdım. Öğrenciler adına emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Fatma Nur Altın da insansız market uygulamasını çok beğendiğini, tüm ihtiyaçlarını burada karşıladığını ifade etti.