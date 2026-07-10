Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Fadil Bağan yönetimindeki 34 FBG 598 plakalı otomobil, Horasan ilçesi Yaylacık Mahallesi yol ayrımında karşı yönden gelen Sait Karaman idaresindeki 25 AEH 350 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Horasan İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan sürücüler ve araçta bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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