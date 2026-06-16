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        Erzurum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Erzurum'da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların değerlendirildiği "İl Hayvanları Koruma Kurulu" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 00:25 Güncelleme:
        Erzurum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Erzurum'da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların değerlendirildiği "İl Hayvanları Koruma Kurulu" toplantısı yapıldı.

        Vali Aydın Baruş, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde düzenlenen toplantıda, Erzurum'da sokak hayvanlarının toplanması, bakım evlerine teslim edilmesi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların geçmiş yıllarda Türkiye'ye örnek gösterilen uygulamalar arasında yer aldığını anlatarak, katkı sunanlara teşekkür etti.

        Baruş, sokak hayvanlarına yönelik merhamet anlayışının "inançlarımızdan, kültürümüzden ve kadim değerlerimizden" kaynaklandığını belirterek, bakımevlerinde bulunan hayvanların yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Belediyelerin sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve bakım evlerine ulaştırılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemine değinen Baruş, bugüne kadar Erzurum'da ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir olay yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

        Doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Baruş, il genelinde yaklaşık 1900 hayvan kapasiteli bakım alanı bulunduğunu, mevcut doluluk oranının kapasitenin oldukça altında olduğunu ve bu durumun sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve daha uygun koşullarda barındırılmasına imkan sağladığını sözlerine ekledi.

        Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbar ve taleplerin daha etkin takip edilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yürütülen sistem hakkında da değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, ilgili kurumlar arasında hızlı bilgi paylaşımının sağlanması ve gelen ihbarların gecikmeden sonuçlandırılması hususları ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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