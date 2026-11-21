Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, bölgesel istihdamı güçlendirmek amacıyla üç kritik Bilimsel Araştırma Projesi’ni (BAP) resmen hayata geçirdi.

Üniversitekamusektör iş birliği kapsamında hazırlanan ve Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmesi uygun görülen üç ihtiyaç tespit projesi için çalışmalar başladı. Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda akademisyenler ve kurum yetkililerinin katılımıyla projenin 1. Koordinasyon ve Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

8 sektörde kapsamlı saha araştırması yapılacak

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Toplantıda planlama, saha ziyaretleri, veri toplama, pilot uygulamalar ve raporlama adımlarından oluşan beş aşamalı metodolojik yol haritası netleştirildi. Oluşturulan takvim doğrultusunda TRA1 bölgesindeki sanayi, otomotiv, tekstil, gıda, makine, kimya, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren öncü işletmelerle birebir görüşmeler yapılarak saha verileri toplanacak.

Genç istihdamı ve ters mentörlük odakta

Bölgesel istihdam sorunlarına bilimsel çözümler üretmeyi hedefleyen çalışma kapsamında üç stratejik proje yürütülecek:

Meslek Yüksekokulu İşgücü Piyasası Uyumunun Güçlendirilmesi, Beceri Eşleştirme, Ters Mentörlük ve İstihdama Geçiş Modelinin Geliştirilmesi; Erzurum’da NEET Gençlerin (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) İstihdama Kazandırılmasına Yönelik Çözüm ve Politika Modelinin Geliştirilmesi; TRA1 Bölgesinde İşverenİŞKURÜniversite İş Birliğinin Güçlendirilmesi: Paydaş Temelli Durum Tespiti ve Sürdürülebilir Model Önerisi.

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Müfredat sektör beklentilerine göre güncellenecek

Proje ekipleri; okullar, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle yürütecekleri saha çalışmalarının ardından elde edilecek ampirik bulguları kapsamlı bir çalıştay ile kamuoyuna sunacak. Elde edilen veriler doğrultusunda mesleki eğitim müfredatının reel sektör beklentileriyle uyumlu hale getirilmesi ve ulusal ile uluslararası akademik literatüre katkı sağlanması hedefleniyor.