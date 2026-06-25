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        Erzurum'da jandarmadan kaçan düzensiz göçmenler otomobille kaza yaptı

        Erzurum'da, jandarmadan kaçarken otomobille kaza yapan 2 düzensiz göçmenden biri yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Erzurum'da jandarmadan kaçan düzensiz göçmenler otomobille kaza yaptı

        Erzurum'da, jandarmadan kaçarken otomobille kaza yapan 2 düzensiz göçmenden biri yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin olduğunu belirlediği bir otomobili Dumlu Mahallesi’nde takibe aldı.

        Yaklaşık 10 kilometre kovalamacanın ardından otomobil Nene Hatun Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak kaza yaptı. 

        Otomobili bırakarak olay yerinden kaçan düzensiz göçmenden biri ekiplerce yakalandı.

        Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

        Kaçan diğer düzensiz göçmenin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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