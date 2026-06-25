Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde ilk mezunlar cübbelerini giydi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesinde, ilk mezunlar düzenlenen törenle cübbelerini giydi.





Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Aydın Baruş, zorlu ve uzun eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan gençlerin sevincine tanıklık ettiklerini söyledi.



SBÜ Erzurum Tıp Fakültesinin ülkenin sağlık alanındaki insan gücüne önemli katkılar sunduğunu anlatan Baruş, "Mazisi 6 yıla dayanan Erzurum Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını vermesinin sevincini şehir olarak yaşıyoruz. 45 kardeşimiz Erzurum Tıp Fakültemizin ilk mezunları olarak tarihteki yerini aldı." ifadelerini kullandı.



Baruş, mezunların Türkiye'de Erzurum Tıp Fakültesini temsil etmenin şerefini de yaşayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Mezunlarımızın ülkenin dört bir yanında insan sağlığına hizmet edecek olması büyük bir mutluluk kaynağı. Hekimlik yalnızca bir meslek değil, fedakarlık, sabır, vicdan ve insan hayatına duyulan saygının da en yüksek düzeyde temsil edildiği kutsal vazifedir. İnsan hayatına dokunacak, acıyı hafifletecek, insanlara umut olacaksınız. Mesleğiniz boyunca karşılaşacağınız her durumda bilimin ve öğrendiklerinizin rehberliğinden, vicdanınızın sesinden ve etik değerlerden asla ayrılmayın."



- "Bu çocuklar Anadolu'nun ışığı"



SBÜ Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da dünyanın dört bir yanından ve emperyalistlerin soykırım yaptığı Filistin'den selam getirdiğini söyledi.



Üzerlerindeki cübbenin bir kumaş parçasından ibaret olmadığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:



"SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi öğrencileri, Abdulhamid Han'ın 1903'te açtığı ve 'Ümmetim ve Türk coğrafyasının bulunduğu her yerde Türk doktorları yetişsin ve hizmet etsin' dediği Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamıdır. Üzerlerinizde Çanakkale'nin emaneti var. Üzerinizdeki bu cübbe Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin ve SBÜ Erzurum Tıp Fakültesinin cübbesidir. Bu gençler artık doktor meslektaşlarımız, bu çocuklar Anadolu'nun ışığı ve vefakar sağlık çalışanı olacak. Onun için bu doktor arkadaşlarımızı ellerimiz acıyana kadar alkışlayalım. Gençler sizlerle gurur duyuyoruz."



- "45 mezun hekimlik hayatına atılacak"



SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ ise 370 öğrencisi olan fakültelerinde öğrencilerin eğitimin ilk 3 yılını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladığını ve sonraki eğitimlerine Erzurum Şehir Hastanesinde devam ettiğini anlatarak, "Bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz. 45 mezun hekimlik hayatına atılacak." dedi.



Dağ, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademik ve idari personelin yanı sıra özellikle eğitim sürecine katkı sağlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na ve Tıp Fakültesi yöneticileri ile ders anlatan tüm hocalarına teşekkür etti.



Fakültenin dönem birincisi olan İrem Nur Alantaş ise tarifsiz onur ve mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Bu uzun ve zorlu eğitim sürecinde bizlere yol gösteren hocalarıma kendim ve dönem arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım. En büyük teşekkürüm ise bana sevgiyi, şefkati ve iyiliği öğreten anneme, merhameti ve vicdanı öğreten babama, her zaman yanımda olan canım abime ve kardeşlerime." diye konuştu.



Program, hekimlik andının okunması, cübbe giyilmesi ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.



Programa, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler ve davetliler katıldı.

