Erzurum'da mantar toplarken mahsur kalan çift, ekiplerince kurtarıldı

Erzurum'da mantar toplamak için gittikleri bölgede dönüş yolunda akarsuyun debisinin yükselmesiyle mahsur kalan çift, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Tekman yolu 20. kilometresinde dereyi geçerek mantar toplamaya giden Feleknaz ve Cevdet Şenol çifti, mantar topladıktan sonra dönüşte karların erimesiyle derenin debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Karşıya geçemeyeceklerini anlayan çift, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dereye ip gerilerek karşıya geçen ekipler, mantar toplarken mahsur kalan Şenol çiftine ulaştı. Ekiplerin desteğiyle mahsur kalan çift, ip yardımıyla kurtarıldı.

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