Erzurum'da motosiklet kazasında sürücü yaralandı

Erzurum'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. A.G. (18) yönetimindeki 25 AER 334 plakalı motosiklet, Erzurum-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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