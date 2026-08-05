Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da motosiklet kazasında sürücü yaralandı

        Erzurum'da motosiklet kazasında sürücü yaralandı

        Erzurum'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Erzurum'da motosiklet kazasında sürücü yaralandı

        Erzurum'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        A.G. (18) yönetimindeki 25 AER 334 plakalı motosiklet, Erzurum-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe tur kapısını araladı!
        F.Bahçe tur kapısını araladı!
        Tahliye edilen bina çöktü
        Tahliye edilen bina çöktü
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        Trafikte ölüm tehdidi kamerada
        Trafikte ölüm tehdidi kamerada
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi

        Benzer Haberler

        Seyir halinde yakıtı biten otomobili motosikletli kuryeler ayaklarıyla itek...
        Seyir halinde yakıtı biten otomobili motosikletli kuryeler ayaklarıyla itek...
        "Sen yeter ki gülümse" atölyesi, engelli annelerini bir araya getirdi
        "Sen yeter ki gülümse" atölyesi, engelli annelerini bir araya getirdi
        Vali Baruş, Oltu'da ADEM dönem sonu sergisinin açılışını yaptı
        Vali Baruş, Oltu'da ADEM dönem sonu sergisinin açılışını yaptı
        Oltu'da 54 hafız için icazet merasimi düzenlendi
        Oltu'da 54 hafız için icazet merasimi düzenlendi
        Erzurum'da hafızlığını tamamlayan 53 öğrenci icazet aldı
        Erzurum'da hafızlığını tamamlayan 53 öğrenci icazet aldı
        Erzurum Valiliği, Kazım Karabekir Stadyumu'nun tam seyircili kapasiteyle hi...
        Erzurum Valiliği, Kazım Karabekir Stadyumu'nun tam seyircili kapasiteyle hi...