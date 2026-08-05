Erzurum'da hafızlığını tamamlayan 53 öğrenci icazet aldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 53 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.



Program ilçe merkezindeki Aslanpaşa Cami önünde mehteran takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayıp, Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde devam etti.



Burada gerçekleştirilen hafızlık icazet programında, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualar okundu.



Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Alaettin Aslan Kur'an Kursu ve Rahime Hatun Kız Kur'an Kursu öğrencileri, hafızlık icazetlerini almanın sevincini yaşadı.



Program, hafızlık belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.





Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Karaman, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kılbaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, icazet alan öğrencilerin aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



