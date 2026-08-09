Erzurum'da sağanak etkili oldu
Erzurum'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda güvenlik önlemi aldı.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda, 2'si hafriyat kamyonu olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Aziziye Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.
Kazaların ardından ulaşıma kapanan yollar, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.