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        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'da arkadaşlarının düğününe gidenleri taşıyan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 01:12 Güncelleme:
        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'da arkadaşlarının düğününe gidenleri taşıyan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Plakası henüz öğrenilemeyen Burak Sünger yönetimindeki otomobil, Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, araçta bulunan Gamze Kalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Sünger ve Kalay'ın, arkadaşlarının düğün törenine katılmak için Hınıs ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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