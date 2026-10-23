Erzurum'da su tasarrufu çocuklara tiyatro ile anlatılıyor

Erzurum'da sahnelenen "Su Muhafızı Duru" adlı oyunla, su tasarrufunun önemi, su kaynaklarının korunması ve çevre bilinci çocuklara tiyatro aracılığıyla anlatılıyor.

Yazar Ali Osman Özdemir'in kaleme aldığı, su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasını amaçlayan "Su Muhafızı Duru" adlı çocuk kitabı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlandı.

Yönetmenliğini Gonca Çılgı'nın yaptığı oyunun, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk gösterimi yapıldı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyun, büyük beğeni topladı.

Tiyatro gösterimine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, kitabın yazarı Ali Osman Özdemir, oyunun yönetmeni Gonca Çılgı ve aileler katıldı.

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- Doğanın korunması gibi güncel konular hikayeyle ele alınıyor

Oyunda, su kaynaklarının bilinçsiz tüketimi, su israfı ve doğanın korunması gibi güncel konular çocukların anlayabileceği bir hikayeyle ele alınıyor.

Küçük bir çocuğun başlattığı mücadelenin zamanla toplumsal bir farkındalığa dönüşmesi anlatılan oyunda, çocuklara bireysel çabaların büyük değişimlere öncülük edebileceği mesajı veriliyor.

Çocuklara tiyatro aracılığıyla hem keyifli vakit geçirme hem de su kaynaklarının korunmasına ilişkin farkındalık kazanma imkanı sunan oyun, tiyatro sezonu boyunca cuma günleri saat 10.30'da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle buluşmaya devam edecek.