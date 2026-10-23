Erzurumspor FK, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 23.10.2026 - 19:40 Güncelleme:
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı ekip, Gaziantep FK tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.
Futbolcular, dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Erzurumspor FK ile Gaziantep FK, yarın saat 16.00'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.
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