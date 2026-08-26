Erzurum'da traktörün altında kalan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Yücelik Mahallesi kırsalında R.G. (19), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından kurtarılan R.G'ye, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterde görevli sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olan R.G, ambulans helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne götürüldü.
R.G, sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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