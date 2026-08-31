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        Erzurum'da yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Erzurum'da yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.

        A.E.Ö'nün kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre yükseklikten, yol genişletme çalışması yapılan alana düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki C.P. ve Y.Y, hayatını kaybetti.

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