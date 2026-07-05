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        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        A.K.H. idaresindeki 25 ACR 565 plakalı otomobil, Tortum Yolu Caddesi Araç Muayene İstasyonu önündeki köprülü kavşakta önce M.Ö. yönetimindeki 25 FZ 001 plakalı otomobile, ardından H.T'nin kullandığı 38 AV 513 plakalı araca çarptı.

        Kazada sürücü A.K.H. ile B.A, A.A, B.Y. ve C.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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