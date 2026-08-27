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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'daki 2. OSB'de 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı

        Erzurum'daki 2. OSB'de 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı

        Erzurum'daki inşası devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Erzurum'daki 2. OSB'de 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı

        Erzurum'daki inşası devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı.

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, 2. OSB'de çalışmaları yürütülen 650 hektarlık ilave alanın tahsis süreci tamamlandı.

        TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, tahsisin onaylandığını ve sürecin şehrin sanayi altyapısına katkı sağlayacağını belirtti.

        Tahsis sürecinin siyasi temsilciler ve bürokratlarca koordineli şekilde takip edildiğini ifade eden Özakalın, arazi büyüme ihtiyacına cevap verecek onayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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