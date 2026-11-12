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        Erzurumlu Burak Serttaş Kayseri'ye kaymakam olarak atandı

        Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunu Burak Serttaş, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu üstün başarıyla tamamlayarak Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine kaymakam olarak atandı. Daha önce Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaymakam vekilliği yapan ve başarılı hizmetlerinden dolayı hemşehrilik beratıyla onurlandırılan Serttaş, yeni görevine mülki idare alanında edindiği tecrübeyle başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Erzurumlu Burak Serttaş Kayseri'ye kaymakam olarak atandı

        Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunu Burak Serttaş, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarıyla tamamlayarak Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine kaymakam olarak atandı. Daha önce Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kaymakam vekilliği yapan ve başarılı hizmetlerinden dolayı hemşehrilik beratıyla onurlandırılan Serttaş, yeni görevine mülki idare alanında edindiği tecrübeyle başlayacak.

        Erzurum’dan yetişen bir isim daha mülki idare teşkilatında önemli bir göreve getirildi. Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2015 yılında mezun olan Burak Serttaş, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarıyla tamamlayarak Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine kaymakam olarak atandı.

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        2022 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavı’nı kazanan Serttaş, 2023 yılında Kayseri Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Buradaki il merkez stajının ardından Diyarbakır’ın Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamladı.

        Deprem bölgesinde koordinatör kaymakam olarak görev yaptı

        6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta koordinatör kaymakam olarak görevlendirilen Serttaş, afet bölgesinde yürütülen kamu hizmetlerinin koordinasyonunda görev aldı.

        Taraklı’daki başarılı hizmetleri hemşehrilik beratıyla taçlandırıldı

        Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 16 ay kaymakam vekilliği yapan Burak Serttaş, görev süresi boyunca ilçeye sunduğu başarılı hizmetlerden dolayı Taraklı Belediye Meclisi tarafından hemşehrilik beratıyla onurlandırıldı.

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        Taraklı’daki görevinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yabancı dil eğitim programına katılan Serttaş, İngiltere de yabancı dil eğitimini tamamladı.

        Yeni görev yeri Sarıoğlan oldu

        Mesleki eğitim sürecinin son aşaması olan ve 29 Haziran’da başlayıp 6 Kasım’da sona eren 111. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarıyla tamamlayan Serttaş’ın yeni görev yeri Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi oldu.

        Erzurum’da aldığı üniversite eğitiminin ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan Burak Serttaş, edindiği mülki idare tecrübesini Sarıoğlan Kaymakamı olarak sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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