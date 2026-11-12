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        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri 7/24 sahada

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri, meteorolojik verilerin güvenilirliğini sağlamak ve gözlem sistemlerinin sürekliliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri 7/24 sahada

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri, meteorolojik verilerin güvenilirliğini sağlamak ve gözlem sistemlerinin sürekliliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, meteorolojik olayların kesintisiz takibi ile gözlem ve ölçüm faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için teknik personelin gece gündüz demeden mesai harcadığı belirtildi. Zorlu ve değişken hava şartlarını anlık olarak takip eden ekiplerin, sistemlerin aksamadan çalışması için büyük bir özveriyle sahada bulunduğu vurgulandı.

        Kurumdan yapılan bilgilendirmede, kesintisiz gözlem ve güvenilir veri hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilerek, "Kesintisiz gözlem, güvenilir veri ve etkin meteorolojik hizmet anlayışıyla 7 gün 24 saat görev başındayız" denildi.

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