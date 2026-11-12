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        Millî Ağaçlandırma Günü'nde örnek öğretmene anlamlı plaket

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Faik Güngör Ortaokulunda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla anlamlı bir plaket takdim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Millî Ağaçlandırma Günü'nde örnek öğretmene anlamlı plaket

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Faik Güngör Ortaokulunda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla anlamlı bir plaket takdim töreni gerçekleştirildi.

        Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir, 11 Kasım 2026 Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Faik Güngör Ortaokulunu ziyaret ederek okul bahçesinde gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarıyla örnek olan Matematik Öğretmeni Vedat Karaduman'a plaket takdim etti.

        Kendi imkânları ve bireysel gayretleriyle okul bahçesine 30'un üzerinde fidan diken Karaduman, eğitim ortamının yeşillendirilmesine önemli katkı sağladı. Çevreye duyarlılığı ve gönüllü çalışmalarıyla dikkat çeken öğretmen, öğrencilerine de doğa sevgisi ve çevre bilinci konusunda örnek oldu.

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        Millî Ağaçlandırma Günü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette, öğretmenin çevreye ve eğitim kurumuna sunduğu katkılar takdir edilerek Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir tarafından kendisine plaket takdim edildi.

        Faik Güngör Ortaokulu Müdürü Nuri Albayrak, öğretmenlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci konusundaki çalışmalarıyla da öğrencilere örnek olduklarını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı Vedat Karaduman'a, nazik ziyaretleri ve desteklerinden dolayı ise Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir'e teşekkür etti.

        Gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nün doğaya sahip çıkma, çevre bilincini geliştirme ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin güzel bir örneği oldu.

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